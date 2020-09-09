إحباط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بجمارك القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام القانون.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الرحلة القادمة من إيطاليا اشتبه حسن أبوزهرة مأمور اللجنة فى راكبة مصرية الجنسية.وبسؤالها عما إذا كان تحمل معها أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجابت بالنفي، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد الديب فأفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.وبالعرض على أحمد عبدالهادي مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتَفتيش حقائبها من أحمد رفاعي مأمور الضبط وعمرو شعبان مدير الحركة فتبين وجود 950 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة مخبأة بين طيات ملابسها داخل الحقائب.وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 500 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 24 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.