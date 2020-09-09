الشرطة تساعد كفيفًا فى الإدلاء بصوته بانتخابات الشيوخ بمطروح

قبل انتهاء جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020، حرص المواطن الكفيف ضي عبدالله محمد، من قبائل المنفي الذي يبلغ من العمر 61 عاما، على الذهاب إلى لجنة مجمع أبوبكر الصديق للإدلاء بصوته بمساعدة نجله الأكبر.واستقبل رجال مديرية أمن مطروح، المواطن الكفيف بالكرسي المتحرك ومساعدته حتى الانتهاء من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.وأكد المواطن لـ"الدستور"، أنه شارك في جميع الاستحقاقات الدستورية ولم تمنعه إعاقته من ذلك، قائلا: "حقي الديمقراطي.. تحيا مصر".وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومي الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.