هانى سعيد: انضمام رمضان صبحى إلى بيراميدز «شرعى».. وأحمد فتحى فى الفريق الموسم المقبل

■ نهنئك فى البداية على صفقة رمضان صبحى.. ما رأيك فى الجدل الدائر حول الصفقة؟

■ وماذا عن الهجوم الذى تعرض له واعتباره فضّل المال على حساب الانتماء؟

■ هل صحيح أنكم تتفاوضون مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى؟

■ ارتبط اسم بيراميدز أيضًا بمفاوضات مع أليو ديانج وحمدى فتحى ثنائى الأهلى.. ما تعليقك؟

■ لماذا لم تعلنوا عن صفقة شريف إكرامى حتى الآن؟

■ فى حال التعاقد مع «إكرامى» سيكون هناك تنافس كبير فى مركز حراسة المرمى لديكم، كيف ستتعاملون مع الأمر؟

■ هل طلب أحمد فتحى تعديل عقده ومساواته مع رمضان صبحى؟

■ وماذا عن أنباء طلبه فسخ التعاقد معكم والاستمرار مع الأهلى؟

■ ما ردك على وجود صفقة تبادلية مع الأهلى مقابل انتقال إيريك تراورى إلى «القلعة الحمراء»؟

■ هل طلب الزمالك التعاقد مع الثلاثى عبدالله البكرى ورجب بكار ونبيل عماد «دونجا»؟

■ وماذا سيكون موقفكم حال رغبة الزمالك فى التعاقد مع الثلاثى؟

■ هل تشعر بالقلق على بيراميدز فى الكونفيدرالية بسبب تذبذب المستوى على الصعيد المحلى؟

■ إذا تمكن بيراميدز من المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا الموسم المقبل، فهل يمكنه التتويج بالبطولة؟

اعتبر هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن التعاقد مع رمضان صبحى، نجم الأهلى السابق وهيدرسفيلد الإنجليزى، جرى من خلال القنوات الشرعية، وذلك بالتواصل المباشر مع ناديه الإنجليزى عقب انتهاء فترة إعارته إلى فريق «القلعة الحمراء».وكشف لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، الذى سبق له الاحتراف فى إيطاليا، عن حقيقة تفاوض بيراميدز مع رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، وكذلك مع لاعبى وسط «الأحمر»، حمدى فتحى وأليو ديانج.وأعرب «سعيد» عن ثقته فى قدرة فريقه على التتويج الإفريقى، سواء ببطولة الكونفيدرالية التى يشارك فيها حاليًا، أو بطولة دورى أبطال إفريقيا، حال شارك فيها خلال الموسم المقبل، إذا ما نجح فى احتلال وصافة الدورى وإقصاء الزمالك منها.- رمضان صبحى لاعب مهم ويمتلك إمكانيات وقدرات عالية، ويعد من أهم اللاعبين فى الكرة المصرية حاليًا، ومن الطبيعى أن يكون حديث الساعة فى الشارع الرياضى، بسبب نجوميته الكبيرة. كما أننا فى بيراميدز تواصلنا معه وناقشنا كل التفاصيل فى سرية تامة، الأمر الذى جعل انضمامه إلينا يمثل صفقة من العيار الثقيل.- غير صحيح، رمضان صبحى بنفسه قال فى المؤتمر الصحفى الذى نظمناه لإعلان ضمه رسميًا إلى بيراميدز، إنه يبحث عن حصد البطولات والألقاب، من خلال تجربته الجديدة مع بيراميدز، والتى يعتبرها بمثابة تحدٍّ كبير له.ومن الصعب جدًا فى رأيى أن يكون طموح أى لاعب هو المادة فقط، من دون التفكير فى المجد الرياضى أو الإنجاز، خاصة رمضان صبحى الذى لا يزال صغيرًا فى السن وأمامه مستقبل واعد، والجميع فى بيراميدز واثقون من فوزهم بالرهان عليه، خاصة مع شعوره بحجم المسئولية والطموحات والآمال التى يعلقها عليه النادى.- كلام عارٍ تمامًا من الصحة، فنحن لم نتحدث مع «فايلر» من قريب أو من بعيد، لأنه مرتبط بتعاقد ممتد مع النادى الأهلى، ومقبل على مباريات مهمة محليًا وإفريقيًا.ونحن نحترم جميع الأندية، وسياستنا ترفض التعاقد مع مدرب وخطفه من ناديه، كما أننا نمتلك جهازًا فنيًا مميزًا على أعلى مستوى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، الذى يمتلك خبرات كبيرة، والجميع يدعمه من أجل حصد الكونفيدرالية الإفريقية.- سأقولها لك صريحة. سياستنا ثابتة فى هذا الأمر. لن نتعاقد مع أى لاعب يرتبط بعقد ممتد مع ناديه، ولن نتحدث معه من الأساس، المفاوضات تكون مع لاعبين انتهت عقودهم، أو من خلال التفاوض الرسمى مع إدارات الأندية إذا كنا نرغب فى ضم لاعب متعاقد، وبخلاف ذلك لن نتفاوض أو نتحدث مع أى لاعب مهما كانت قيمته وإمكانياته.وهذا ما حدث مع رمضان صبحى، فلم نتحدث معه إلا بعد نهاية إعارته مع الأهلى، وبعد أن أصبح على ذمة هيدرسفيلد الإنجليزى، الذى تفاوضنا معه لإنهاء الصفقة معه من الباب الشرعى.ولذلك مفاوضاتنا مع حمدى فتحى وأليو ديانج غير صحيحة، وكذلك الأمر بالنسبة لثنائى الزمالك: فرجانى ساسى ومصطفى محمد، فلم يحدث أننا تفاوضنا مع أى منهم.- لا يوجد موعد محدد لإعلان صفقة شريف إكرامى، وبمجرد الانتهاء من المفاوضات معه، سيتم الإعلان. و«إكرامى» لم يوقع لـ«بيراميدز» حتى الآن، ولم يعلن وجهته المقبلة بعد، وبالنسبة لنا لن نعلن عن أى صفقة إلا بعد الاتفاق على كل شىء.- عندما تكون عقليات اللاعبين «مش مظبوطة» وقتها تحدث الأزمات، لكن عقلية أحمد الشناوى والمهدى سليمان، وشريف إكرامى إذا ما انضم إلينا، كبيرة للغاية واحترافية، وفكرة حدوث المشاكل غير مطروحة من الأساس.- لا.. أنا مندهش من ترديد مثل هذه الأقاويل، فأحمد فتحى لاعب مهم ويمتلك خبرات كبيرة، وهو أكبر من أن يُقدم على مثل تلك الخطوة.- لم يحدث على الإطلاق، أعلنا منذ فترة صفقة أحمد فتحى، واللاعب سيكون بين صفوف بيراميدز فى الموسم المقبل، ولم يتحدث من قريب أو من بعيد عن رغبته فى فسخ العقد والاستمرار مع الأهلى.- بيراميدز على أتم الاستعداد للتعاون مع الأهلى أو أى نادٍ آخر فى أى صفقة، ولا مشكلة لدينا فى التعاون مع الأهلى وإبرام صفقات تبادلية معه، ونقدره كثيرًا ونحترمه، وأثق بأن صفقة رمضان صبحى لن تؤثر على العلاقة معه نهائيًا، فكما قلت تعاقدنا مع اللاعب جاء من خلال ناديه هيدرسفيلد وبالطرق الشرعية، وبعد نهاية إعارته مع النادى الأهلى، إذن لا مشكلة فى الأمر نهائيًا.- لا.. لا توجد أى مفاوضات رسمية من الزمالك فى هذا الشأن، ولم نتلق أى مخاطبات من جانب إدارة «القلعة البيضاء» حول رغبتهم فى التعاقد مع أىٍّ من لاعبى بيراميدز.- يستعد بيراميدز لمباريات حاسمة ومصيرية على المستوى المحلى والقارى، لذلك من الصعب الحديث أو التفاوض حول بيع أى لاعب فى الوقت الحالى، والأمر برمته مؤجل لنهاية الموسم، لأننا نحتاج لتركيز كل اللاعبين فى تلك المرحلة الحاسمة والفاصلة من مشوار الفريق.- ثقتنا كبيرة فى الفريق خلال مشوار الكونفيدرالية، ونمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات والقادرين على التعامل مع كل التحديات، والأولوية الآن للكونفيدرالية، فالجميع يدرك قيمة وأهمية التتويج الإفريقى الأول للنادى.- أؤكد لك أن بيراميدز إذا شارك فى دورى أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل سيكون قادرًا على التتويج بالبطولة، مستفيدًا من كتيبة النجوم الموجودة لديه.