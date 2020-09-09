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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادي إخواني سابق: وجود الجماعة في مصر هو والعدم سواء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:21 م
عبد الستار المليجي،
عبد الستار المليجي، القيادي السابق بجماعة الإخوان
محمد جعفر
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راهن عبدالستار المليجي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، على فشل الدعوات التي أطلقتها جماعة الإخوان، مشددا: لم يعد هناك أي تواجد للجماعة في الشارع المصري حتى تلقى دعوتها استجابة أو صدى.

وأضاف المليجي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الجماعة من خلال قنواتها تحاول استغلال وجود غضب في الشارع من الإزالات وغيرها إلا أن الشعب المصري أصبح محصن ضد ألاعيب الجماعة ولا يلقي لها أي اهتمام لأنه يعلم خبثها وعدائها الشديد لاستقرار الوضع في مصر.

وشدد: وجود جماعة الإخوان في مصر أصبح هو والعدم سواء، فليس لديها القدرة التنظيمية أو تماسك الأعضاء أو التمويل، مثلما كانت في 2013 وما قبلها.

وتابع: هناك يقين لدى أتباع الجماعة والاعضاء بأن مشروع الجماعة انقض تماما ولا يوجد أي قدرة على بنائه كما أن تأثيرهم في الشارع غير موجود من أصله.

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