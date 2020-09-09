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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:58 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه اليوم الأربعاء، مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان بالغربية عقب انتخابه.

بدأ اللقاء بتهنئة المحافظ للمجلس الجديد، مؤكدا على دورهم الكبير في التوعية اللازمة لأطباء الأسنان والمتابعة المستمرة للعيادات الخارجية؛ للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه؛ طالب الدكتور فتحي فايد نقيب أطباء الأسنان، دعم المحافظة للنقابة من خلال توفير لمقر لها بإحدى المستشفيات الحكومية، وعلى الفور قام المحافظ بالتوجيه للتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لبحث طلب النقابة ومدى إمكانية توفيره لهم، مؤكدا أن المحافظة تقف بجانب كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمة المثلى للمواطن.

حضر اللقاء الدكتور فتحي فايد نقيب الأسنان، والدكتور عاطف مرزوق الأمين العام للنقابة، والدكتور أبوالغيط أبوعاصي أمين الصندوق، والدكتور محمد الحلواني ود. محمد الفرارجي أعضاء تحت السن بالنقابة، وقدموا للمحافظ في نهاية اللقاء درع النقابة.

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