الأنبا بسنتي يترأس صلوات العشية بدير الأنبا برسوم العريان

ترأس الأنبا بسنتي أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعصرة وحلوان وتوابعها، مساء اليوم، صلوات العشية بدير القديس الأنبا برسوم العريان المعصرة.وتقتصر احتفالات دير الأنبا برسوم العريان بالعام الحالي على صلوات القداسات والعشية يوميًا حتى 27 سبتمبر الجاري والسماح بالزيارات بأعداد محدودة مع تطبيق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.