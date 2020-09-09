إعادة الشيء لأصله ورفع 250 طن قمامة.. أبرز نشاط أسبوعي لحى غرب سوهاج

نجحت رئاسة حي غرب سوهاج، برئاسة الدكتورة فريدة سلام، رئيس الحى، ببدء أعمال رد الشيء لأصله (إعادة الرصف) بميدان وشارع الغزل وخلف مسجد الحق بطول ٥٠٠ متر، بعد الانتهاء من توصيل كابلات الكهرباء التليفونات، بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج بشأن رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.وقالت سلام، إنه جار رفع كفاءة ورصف عدد من الطرق والشوارع بنطاق حي غرب، كما قامت الوحدة المحلية لحي غرب بأعمال النظافة بجميع مناطق وشوارع وقطاعات حي غرب والتي قد تمت خلال الأسبوع الماضي وشملت:المدينة الطبية ومنطقة الشيخ عطي والكورنيش الغربي ومنطقة العمري والحويتي وحي راشد وشارع الجرجاوية ومنطقة غرب الكوبري وطريق ومنطقة الجوازات ومنطقة المخبز الآلي، وخلف الدريسة والعرائس والمشتل بقطاع غرب ومنطقة الغياتية والقطب العارف، وقطاع المخبز الآلي وقطاع البحر وقطاع المحطة وقطاع غرب.وأشارت الى أنه تم كنس الشوارع ورفع القمامة وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات الحي، وقد تم رفع أكثر من ٢٥٠ طن قمامة من قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.وأفادت رئيس حي غرب أنه قد جاء ذلك في إطار الإرتقاء بمنظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على تكثيف حملات النظافة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.وأكدت سلام، أنه جار استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم على مدار اليوم.