تامر حسنى والعسيلى يحققان 15 مليون مشاهدة بكليب «اختراع»

حققت أغنية "اختراع" للنجم تامر حسني، والمطرب محمود العسيلي نجاحا كبيرا منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتخطى فيديو كليب "اختراع" أكثر من 15 مليون مشاهدة منذ طرحها يوم 28 أغسطس الماضي، وتم تصوير الكليب في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي."اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وتسجيل هيثم راضي، وماستر جلال الحمداوي، وأخرج تامر حسني الفيديو كليب الخاص بها.