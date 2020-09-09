إقبال من السيدات وكبار السن للتصويت في إعادة «الشيوخ» بأسوان

مع تحسن الجو خلال فترة المساء، اليوم الأربعاء، حرص على العديد من السيدات من كبار السن، التوافد على لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، وأحد مقار اللجان الانتخابية، للإدلاء في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.وشهدت لجان الانتخابات بمدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة، تكثيفات أمنية مشددة لتأمين الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.الجدير بالذكر، أن جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، بين 4 مرشحين وهم: بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب ''مستقبل وطن''، ومرشح مركز أدفو ياسر عبدالحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن''.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.