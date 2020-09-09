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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اتفاق بين محافظة الغربية والبنوك لتقسيط قيمة مصالحات البناء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:07 م
اتفاق بين محافظة
اتفاق بين محافظة الغربية والبنوك
حسام فوزي جبر- شريف عبد الغني
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استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بمكتبه عددًا من ممثلي البنوك المصرية، لمناقشة إجراءات الحصول على قروض تساعد المواطنين في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقًا للشروط الخاصة بكل بنك.

واتفق الحاضرون على تقديم كل التسهيلات للحصول على تلك القروض وسيتم عرض تلك الشروط بداية من مطلع الأسبوع القادم داخل من خلال صفحة المحافظة وشاشات العرض و«بانرات» داخل المراكز التكنولوجية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام المحافظة بتحقيق الأمن الاجتماعى للمواطنين وعدم تعريض المباني الخاصة بهم للإزالة من خلال تقديم كافة التسهيلات لتقنين أوضاعهم.

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