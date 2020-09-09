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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كثافة الإقبال على لجان الشيوخ بأسيوط قبل الغلق

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:25 م
لجان الشيوخ
لجان الشيوخ
أسيوط – محمد أبو شادي:
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شهدت لجان محافظة أسيوط، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين قبل ساعات من غلق مقرات اللجان الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال محمود معوض نفادي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بأسيوط إن غرفة عمليات الحزب رصدت كثافة الإقبال من قبل الناخبين على مقرات اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ عقب انكسار موجة الحر.

وأوضح نفادي أن اللجان شهدت إقبالًا كثيفًا خاصة من كبار السن ومشاركتهم الإيجابية والجادة في الانتخابات على مستوى المحافظة.

وكشف عز المنصوري أمين مساعد الحزب عن أن غرفة العمليات اللوجستية لحزب مستقبل وطن لم ترصد أي عراقيل أو خروقات في العملية الانتخابية على مدار اليوم.

وأوضح المنصوري أن العملية الانتخابية كانت تسير بشكل منتظم وديمقراطي منذ بداية اليوم وحتى الوقت الحالي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل للناخبين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط عن أن وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن أسيوط والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، ضربوا أروع مثل في التعاون وتقديم العون والمساعدة خاصة لكبار السن والمرضى من الناخبين.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن أنه تم تجهيز غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والوحدات الحزبية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى المحافظة ومتابعة العملية الانتخابية منذ فتح اللجان وعلى مدار اليومين من خلال الوحدات الحزبية الموزعة على مستوى مراكز وقرى ونجوع المحافظة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.

في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوق أمني في محيط اللجان، وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعدم الدخول بدون ارتداء كمامة، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بجميع أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

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