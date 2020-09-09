الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل الأنبا بيمن المتوحد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى نياحة الأنبا بيمن المتوحد.وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم كتاب السنكسار، إن في مثل هذا اليوم تنيح الأب القديس الناسك الأنبا بيمين، الذي ولد نحو سنة 350 م في إحدى بلاد مصر وكان له 6 أخوة (يوحنا ويعقوب وأيوب ويوسف وسنوسيس وإبراهيم)، وقد اتفق رأيهم على الترهب فسكنوا في أحد الأماكن البعيدة.وأضاف أ الأب بيمين كان مرشدا ومعزيا لشيوخ البرية وشبانها، وكان كل من اعتراه شيطان أو حلت به تجربة يأتي إليه فيشفيه.