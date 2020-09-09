طرق استعلام مخالفات المرور مصر 2020
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:01 م
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يبحث المواطنون عن كيفية الاستعلام عن طرق استعلام مخالفات المرور مصر، وكيفية سداد المخالفات عن طريق البريد المصري، يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن طريق الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، خوفًا على صحة المواطنين وتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي التقرير التالي نستعرض كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر وكيفية سدادها عن طريق البريد المصري.
- الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.
- في حالة إذا ظهرت اللوحة الخاصة بالمواطن والمكونة من أرقام فقط قم تحديد خانة أرقام كتابة أرقام اللوحة، وإذا كانت مكونة من أرقام وحروف قم بتحديد خانة أرقام وحروف.
- يجب الضغط على كلمة إجمالي المخالفات فور الانتهاء من تحميل البيانات الخاصة بالسيارة.
- في حالة وجود مخالفات ستظهر أمامك على الشاشة إجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة.
الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة
ويمكن الاستعلام عن المخالقات المرورية من خلال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة، حيث أتاحت الوزارة طريقة للاستعلام من خلال الموقع الرسمي لإدارة المرور وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والهيئة القومية للبريد، عن طريق الرابط التالي: https:www.egypt.gov.egmobileservicesNTPMOJ-GGTrafficServicesList.aspx، بهدف توفير العبء والازدحام، عن كاهل المواطن وتقليل حجم التكدس في المرور، وأيضًا دفع قيمة الغرامات عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، كما يمكن تقديم تظلمات على المخالفات عبر مكاتب البريد.
ويرجى مراعاة شكل اللوحة المرورية إذا كانت حروف وأرقام أو أرقام فقط وكتابة المدون عليها كما هي مثبتة في الرخصة، وفي الحالة الثانية يراعي المستعلم كتابة الرقم وحل الترخيص ونوعه إن كان ملاكي أو نقل ثقيل أو دراجة نارية.
كيفية سداد المخالفات المرورية عن طريق البريد
-التوجه إلى أي فرع من فروع مكاتب البريد المصري.
- تقديم البطاقة الشخصية ورخصة القيادة إلى مندوب البريد من أجل الاستعلام عن المخالفات.
- في حالة عدم وجود مخالفات يتم دفع رسوم براءة الذمة.
- سيتم حصول المتقدم على الشهادة من أجل إكمال الإجراءات المتبقية بمكتب المرور.
- كما يمكنك تقديم أي تظلم متعلق بالمخالفات، وسيتم الرد عليك من خلال رسالة نصية على هاتفك المحمول بقبول التظلم.
وفي التقرير التالي نستعرض كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر وكيفية سدادها عن طريق البريد المصري.
استعلام مخالفات المرور مصر- الدخول على خدمات نيابات المرور من خلال رابط التسجيل الرسمي التي أعلنت عنه الحكومة مسبقًا.
- الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.
- في حالة إذا ظهرت اللوحة الخاصة بالمواطن والمكونة من أرقام فقط قم تحديد خانة أرقام كتابة أرقام اللوحة، وإذا كانت مكونة من أرقام وحروف قم بتحديد خانة أرقام وحروف.
- يجب الضغط على كلمة إجمالي المخالفات فور الانتهاء من تحميل البيانات الخاصة بالسيارة.
- في حالة وجود مخالفات ستظهر أمامك على الشاشة إجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة.
الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة
ويمكن الاستعلام عن المخالقات المرورية من خلال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة، حيث أتاحت الوزارة طريقة للاستعلام من خلال الموقع الرسمي لإدارة المرور وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والهيئة القومية للبريد، عن طريق الرابط التالي: https:www.egypt.gov.egmobileservicesNTPMOJ-GGTrafficServicesList.aspx، بهدف توفير العبء والازدحام، عن كاهل المواطن وتقليل حجم التكدس في المرور، وأيضًا دفع قيمة الغرامات عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، كما يمكن تقديم تظلمات على المخالفات عبر مكاتب البريد.
ويرجى مراعاة شكل اللوحة المرورية إذا كانت حروف وأرقام أو أرقام فقط وكتابة المدون عليها كما هي مثبتة في الرخصة، وفي الحالة الثانية يراعي المستعلم كتابة الرقم وحل الترخيص ونوعه إن كان ملاكي أو نقل ثقيل أو دراجة نارية.
كيفية سداد المخالفات المرورية عن طريق البريد
-التوجه إلى أي فرع من فروع مكاتب البريد المصري.
- تقديم البطاقة الشخصية ورخصة القيادة إلى مندوب البريد من أجل الاستعلام عن المخالفات.
- في حالة عدم وجود مخالفات يتم دفع رسوم براءة الذمة.
- سيتم حصول المتقدم على الشهادة من أجل إكمال الإجراءات المتبقية بمكتب المرور.
- كما يمكنك تقديم أي تظلم متعلق بالمخالفات، وسيتم الرد عليك من خلال رسالة نصية على هاتفك المحمول بقبول التظلم.
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