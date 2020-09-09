رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

طرق استعلام مخالفات المرور مصر 2020

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:01 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
الدستور
طباعة
يبحث المواطنون عن كيفية الاستعلام عن طرق استعلام مخالفات المرور مصر، وكيفية سداد المخالفات عن طريق البريد المصري، يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن طريق الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، خوفًا على صحة المواطنين وتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التقرير التالي نستعرض كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر وكيفية سدادها عن طريق البريد المصري.

 استعلام مخالفات المرور مصر

- الدخول على خدمات نيابات المرور من خلال رابط التسجيل الرسمي التي أعلنت عنه الحكومة مسبقًا.
- الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.
- في حالة إذا ظهرت اللوحة الخاصة بالمواطن والمكونة من أرقام فقط قم تحديد خانة أرقام كتابة أرقام اللوحة، وإذا كانت مكونة من أرقام وحروف قم بتحديد خانة أرقام وحروف.
- يجب الضغط على كلمة إجمالي المخالفات فور الانتهاء من تحميل البيانات الخاصة بالسيارة.
- في حالة وجود مخالفات ستظهر أمامك على الشاشة إجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة.


الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

ويمكن الاستعلام عن المخالقات المرورية من خلال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة، حيث أتاحت الوزارة طريقة للاستعلام من خلال الموقع الرسمي لإدارة المرور وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والهيئة القومية للبريد، عن طريق الرابط التالي: https:www.egypt.gov.egmobileservicesNTPMOJ-GGTrafficServicesList.aspx، بهدف توفير العبء والازدحام، عن كاهل المواطن وتقليل حجم التكدس في المرور، وأيضًا دفع قيمة الغرامات عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، كما يمكن تقديم تظلمات على المخالفات عبر مكاتب البريد.

ويرجى مراعاة شكل اللوحة المرورية إذا كانت حروف وأرقام أو أرقام فقط وكتابة المدون عليها كما هي مثبتة في الرخصة، وفي الحالة الثانية يراعي المستعلم كتابة الرقم وحل الترخيص ونوعه إن كان ملاكي أو نقل ثقيل أو دراجة نارية.

كيفية سداد المخالفات المرورية عن طريق البريد

-التوجه إلى أي فرع من فروع مكاتب البريد المصري.
- تقديم البطاقة الشخصية ورخصة القيادة إلى مندوب البريد من أجل الاستعلام عن المخالفات.
- في حالة عدم وجود مخالفات يتم دفع رسوم براءة الذمة.
- سيتم حصول المتقدم على الشهادة من أجل إكمال الإجراءات المتبقية بمكتب المرور.
- كما يمكنك تقديم أي تظلم متعلق بالمخالفات، وسيتم الرد عليك من خلال رسالة نصية على هاتفك المحمول بقبول التظلم.

قد يهمك أيضا:

وزارة الداخلية المصرية.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2020


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

فضيحة جديدة للجزيرة.. ضابط «ابن بلد» يحول احتجاجات باعة في الإسكندرية إلى هتاف «تحيا مصر»

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

فضيحة جديدة للجزيرة.. ضابط «ابن بلد» يحول احتجاجات باعة في الإسكندرية إلى هتاف «تحيا مصر»

موعد فتح الطيران السعودى

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

طرق استعلام مخالفات المرور مصر 2020

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020

سعر متر التصالح في عين شمس فى مخالفات البناء

السعودية تتوسع فى خدمة عقود الزواج الإلكترونية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

حاتم حافظ: أعمال جائزة خيري شلبي الثلاثة لكتاب من الأقاليم

خالد جلال يفتتح معرض «معالم القاهرة التاريخية» بالهناجر (صور)

الفائزة بجائزة خيري شلبي: فوز أول أعمالى خطوة مبشرة

شعبان يوسف: خيري شلبي ملك البورتريه