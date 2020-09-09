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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تركيب 140 غطاء GRP للتصدي لسرقات أغطية بالوعات الصرف بسوهاج

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:59 م
أغطية بالوعات الصرف
أغطية بالوعات الصرف
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أكد اللواء محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تركيب 140 غطاء GRP بمطابق الصرف الصحي التي تم سرقتها والتى تتميز بعدم إمكانية إعادة تصنيعها.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدري أن تلك الأغطية تتميز بجودتها الفائقة لابتكارها من مشتقات بترولية وألياف زجاجية مما يجعلها تتميز بالقوة والمتانة وتحملها أوزان تصل إلى 40 طن هذا بالإضافة إلى أنها غير قابلة للصدأ.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة التصدي لظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي للحفاظ على سلامة المواطنين.

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