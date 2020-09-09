الإنتاج الثقافى يفتتح معرض «معالم القاهرة التاريخية» بالهناجر (صور)

افتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، معرضا فوتوغرافيا عن معالم القاهرة التاريخية للفنان جورج فخري، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز.ضم المعرض ٤٤ صورة فوتوغرافية، تجسد عبق وحضارة التاريخ لأهم معالم القاهرة التاريخية، تضمنت معالم وآثار شارع المعز والجامع الأزهر، وقصر محمد علي، والقلعة، ومسجد السيدة زينب، وقبة مسجد محمد علي، وبعض المناطق الأثرية الأخرى، ويستمر المعرض حتى ١٤ سبتمبر الجاري، ويأتي المعرض ضمن خطة فعاليات أنشطة القطاع لشهر سبتمبر.