«مستقبل وطن الأقصر» يدعم مرشحي الحزب في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

أكد أمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز والبندر بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، مواصلة دعمهم لمرشحي الحزب على النظام الفردي، عقب وصولهما لجولة الإعادة ضمن مرشحين مستقلين آخرين في منافسة قوية شارك فيها في الجولة الأولي 25 مرشحا بينهم 4 سيدات.وقالت شيرين إدريس الأمين المساعد لشئون السياسيات الإعلامية بأمانة الحزب بالأقصر، إنه في إطار تكليفات وتوجيهات النائب الدكتور محمد العماري أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر تم تكثيف الجهود لاستمرار دعم مرشحي الحزب على النظام الفردي.وأشار الدكتور عبدالحق سيد أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالحزب بالمحافظة إلى مواصلة انعقاد غرفة عمليات أمانة الحزب بالأقصر؛ لمتابعة تفاصيل العملية الانتخابية وما يتعلق بها.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.