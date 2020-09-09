معمر 105 سنوات يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمطروح

أصر متموح ذكري بوقرعي، يبلغ من العمر 105 سنوات، أحد أبناء مدينة الضبعة في مطروح، على التوجه إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.وسهل مستشار اللجنة، إجراءات الانتخاب والتوجه إليه خارج اللجنة، لمساعدته على الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا، بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.