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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يكشف أسباب تأخر بدء الدراسة بكلية الألسن بالغردقة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:06 م
الدكتور يوسف غرباوى
الدكتور يوسف غرباوى
قنا: إسلام البكري
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قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، إن تأخر صدور القرار الوزارى ببدء الدراسة بكلية الألسن بفرع الجامعة بالغردقة؛ مرجعه الأساسى الملاحظات التى وردت فى تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لفحص استعدادات الكلية لاستقبال الطلاب.

وكشف رئيس جامعة جنوب الوادى، ردًا على ما نشر بأحد المواقع الإخبارية حول تأخر الدراسة بكلية الألسن بالغردقة رغم جاهزيتها، إن أبرز الملاحظات التى وردت فى تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات والتى أدت لتأخر بدء الدراسة كانت عدم وصول التيار الكهربائي والمياه إلى المبنى، وكذلك عدم الانتهاء من تقرير الحماية المدنية الخاص بالمبنى وكذلك عدم الانتهاء من توظيف العدد المطلوب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اللازم لبدء العملية التعليمية بالكلية، وكذلك تغيير مسمى الكلية من كلية اللغات والترجمة إلى كلية الألسن لأن مسمى اللغات والترجمة لايوجد ضمن مسميات الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وبالتالى اعتماد اللائحة الداخلية للكلية بواسطة لجنة القطاع وصدور القرار الوزارى باعتمادها.

وقدم "غرباوى" الشكر والتقدير باسم جامعة جنوب الوادى، للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات على الدعم الكامل للجامعة فى إجراءات إنشاء الكلية وتسيير اللجان المختلفة لفحص جاهزيتها قبل إعلان بدء الدراسة بها، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة فيما ينشر عن العملية التعليمية بكليات جامعة جنوب الوادى بقنا وفرع الجامعة بالغردقة.

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