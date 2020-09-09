طريقة عمل المنسف الأردني

المكونات:

الخطوات:

المنسف الأردنى من الأكلات الشهيرة التى نود تجربتها عند دخول المطاعم الفاخرة، فهى تحتوى على العديد من المكونات التى تمد الجسم بطاقة لا حدود لها، وتجعلك تدرك طعاما جديدا ومميزا.-2 كيلو من لحم الضأن أو اللحم البقري- نصف كوب زبدة-ملح-فلفل- بياض بيضة- نصف ملعقة صغيرة بابريكا- ملعقة ونصف كمون-1 بصلة متوسطة مفرومة- نصف ملعقة صغيرة كزبرة-2 كوب زبادي سادة- ربع ملعقة صغيرة هيل- نصف كوب من اللوز المقشر الكامل- نصف كوب صنوبر-4 إلى 6 أرغفة خبز بيتا-3 أكواب أرز غير مطبوخ- البقدونس أو الثوم المعمر للطبقة1) اغسلي قطع اللحم وضعيها في وعاء بغطاء ثم غطي اللحم بالماء وضعيه في الثلاجة لمدة 4 إلى 8 ساعات.2) عندما تصبح جاهزة، سخني مقلاة على درجة حرارة متوسطة إلى عالية ثم تذوب ربع كمية الزبدة في المقلاة.3) صفي مكعبات اللحم الجافة واتركيها بفوطة ورقية ثم أضيفي اللحم إلى الزبدة المذابة، واتركيها حتى تصبح بنية اللون من الجانبين.4) تبلي اللحم بالملح والفلفل حسب الرغبة.5) أضيفي كمية كافية من الماء لتغطية اللحم ثم خففي النار واتركيها لمدة ساعة، ثم أضيفي البصل واتركيها على نار هادئة بدون تغطية لمدة 30 دقيقة.6) أثناء الغليان، ضعي الزبادي في قدر على نار متوسطة ثم اخفقيها حتى يصبح قوامها سائلًا ثم اخفقي بياض البيض ونصف ملعقة صغيرة من الملح.7) اغلي خليط الزبادي مع التقليب المستمر في اتجاه واحد بملعقة خشبية.8) بمجرد الغليان، خففي الحرارة واتركيها تنضج مكشوفة لمدة 10 دقائق.9) أضيفي خليط الزبادي إلى اللحم ثم اضبطي المذاق واستمري في الغلي على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.10) في مقلاة صغيرة نذوب ملعقتين كبيرتين من الزبدة ونضيف اللوز ونطهى لمدة 5 دقائق، ثم نخلط الصنوبر لمدة 3 دقائق إضافية ثم أوقفوا النار واتركوا جانبا.11) يُفتح الخبز ويوضع على صينية تقديم كبيرة ثم يُدهن الكسر بملعقتين كبيرتين من الزبدة12) رتبي الأرز فوق الخبز واتركي المركز على اللحم ثم اسكبي اللحم في البئر ثم أضيفي خليط الزبدة والجوز على اللحم.13) قم بتزيينها بالبقدونس أو الثوم المعمر.