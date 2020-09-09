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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوم «المنصة» يتحدثون عن تجربتهم بعد عرض المسلسل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:01 م
المنصة
المنصة
حسن أمين
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تمكن المسلسل الإماراتي "المنصة" من الاستحواذ على قمة تريندات المسلسلات العربية الأكثر مشاهدة عبر منصة "نتفليكس" العالمية في أول أيام عرضه.

ونال مسلسل "المنصة" نجاحا جماهيريا واسع المدى وردود فعل إيجابية منذ بداية عرضه على "نتفليكس" وتليفزيون أبوظبي يوم 3 سبتمبر، نظرا لحبكته الدرامية المختلفة والأولى من نوعها في الدراما الخليجية التي تدور قصته في فلك حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في الزمن المعاصر، وذلك على مدار 12 حلقة، وتصدّر المسلسل قائمة البحث بمنصة Netflix على مستوى العالم العربي، في أول أسبوع عرض له.

ومن جانبه، أبدى الفنان عبدالمحسن النمر سعادته الغامرة بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفه بالتجربة الرائدة في مجال الدراما العربية قائلا: "المنصة عمل مختلف تمامًا وتخطى بموضوعه وإنتاجه الإطار التقليدي للأعمال الدرامية الخليجية، وفخور بمشاركتي فيه وأستعد حاليًا لبدء العمل على الجزء الثاني من المسلسل".

كما أشاد النمر بالمؤلف هوزان عكو الذي وصفه برائد الدراما التشويقية وأبدع في تقديمه قصة وسيناريو هذا المسلسل الاستثنائي، مضيفًا أن العمل خرج للنور بعد دعم قوي من المنتج منصور اليبهوني الذي قدم مغامرة كبيرة على مستوى الإنتاج وسط الظروف الحالية التي يمر بها العالم، مشيدًا بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها المسلسل من المشاهدين والنقاد.

بينما أوضح الفنان القدير أحمد الجسمي أن "المنصة" يغرد خارج سرب الدراما العربية، ويلعب في منطقة درامية مغايرة عن السائد حاليًا، كما أن قصة العمل تحتمل إضافة أجزاء جديدة منه، إذ تدور في إطار تشويقي في عدة بلدان في الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة البشر اليومية، بشكل جريء.

في حين وصف الفنان سامر إسماعيل تجربة المسلسل بالمغامرة الدرامية، نظرا لكون دوره وشخصيته في المسلسل مختلفا تماما عن أدواره السابقة، وهو ما جذبه في البداية للمشاركة في العمل، موضحا أن "المنصة" يمثل نقلة نوعية للدراما الخليجية والعربية بشكل عام ليس فقط لقصته المثيرة للجدل، وإنما الإنتاج الضخم واستقطابه توليفة من أشهر النجوم العرب من مختلف الجنسيات، مع اعتباره أول مسلسل إماراتي يتم اختياره للعرض عبر منصة نتفليكس العالمية.

بينما أعربت الفنانة والمذيعة مهيرة عبدالعزيز عن حماسها الكبير لهذا العمل، حيث يعد أول تجربة رسمية لها في عالم التمثيل بعيدًا عن شهرتها في عالم التقديم التليفزيوني، وتجسد خلال المسلسل دور مذيعة وسيدة أعمال، موضحة أن فريق العمل ساعدها كثيرا خلال التصوير حيث تفهم تواجدها في بيروت في حين كان التصوير في الإمارات ما جعلهم يجمعون مشاهدها في وقت معين، كما خصصوا لها مدرب تمثيل ما ساعدها على إتقان الدور.

المسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج، ويجمع توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج وأمريكا، منهم مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، خالد القيش ومعتصم النهار وسامر إسماعيل، والنجوم سلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي، شادي الصفدي ولين غرة، وغيرهم، ومشاركة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبدالعزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة، كما يشهد المسلسل ظهورا خاصا للممثل الأمريكي العالمي دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان في المسلسل الأمريكي الشهير "لويس وكلارك".

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