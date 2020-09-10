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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة تجمهر «المنشية».. «الدستور» يكذب «الجزيرة» بالصوت والصورة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
المنشية
المنشية
شيماء حمودة
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كعادتها استغلالا لأي موقف أو حدث تقوم القنوات المعادية المحسوبة على الجماعات الإرهابية بتحويل الحقائق الواقعية واستغلالها لحساباتها، كما حدث اليوم في تجمعات المواطنين بسوق السبع بنات بمنطقة المنشية بالإسكندرية.

الحقيقة لم تكن كما أشاعت القنوات المعادية بكون تجمهر المواطنين اليوم بسوق المنشية اعتراضًا على حملات البناء المخالف ولكنها حملات إزالة اعتيادية تنفذها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لمواجهة انتشار فروشات الباعة الجائلين وهذا ليس بالجديد على أسواق وسط البلد، ولكن نتيجة الاشتباكات التي حدثت أثناء تنفيذ قرارات الإزالة هذا ما تم استغلاله.

تجول "الدستور" داخل سوق السبع بنات، وقال "أسامة. ع"، يعمل على أحد الفروشات بالشارع منذ ١٠ سنوات إنه ليس هناك أي أساس من الصحة لما تم تداوله على قنوات الإخوان المعادية أن تجمع المواطنين اليوم كان لتنفيذ إزالة أحد العقارات المخالفة بالشارع، ولكن ما حدث اليوم هو حركة إزالة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لفروشات الباعة الجائلين التي تقطع الطريق العام.

فيما أكد "صلاح. س" صاحب أحد فروشات الأحذية بالشارع أن الاعتراض الذي حدث اليوم كان "دفاعا عن مصدر أرزاقنا"، مشيرا إلى رغبة الباعة في توفير مكان بديل لكسب الرزق.

تابع "محمد. س" يعمل على أحد فروشات الخضروات، أن ما تداولته صفحات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي منافٍ للحقيقة، وما حدث على أرض الواقع ليس له أي علاقة بحملات إزالة العقارات المخالفة ولكنها حملة إزالة تنفيذية من الجهات المسئولة بالمحافظة.

وصرح المسئول الإعلامي لحي الجمرك بأن الحملة التنفيذية التي حدثت اليوم كانت لفروشات الباعة الجائلين المخالفة والقاطعة لطريق شارع السبع بنات، نافية ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من كون الإزالة تخص حملات إزالة العقارات المخالفة.
المنشية
المنشية
المنشية
المنشية
المنشية
المنشية

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