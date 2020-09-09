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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: يمكن لطالب الشهادة الثانوية دخول الامتحان بكتاب قديم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:35 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة يمكنهم العام المقبل دخول امتحانات الشهادة الثانوية بكتاب قديم، لعدم طباعة كتب حديثة.

جاء ذلك في مَعْرض رد الوزير على سؤال لأحد الطلاب المقرر أن يخوضوا امتحانات الشهادة الثانوية في العام المقبل على التابلت عندما سأل أحدهم قائلًا: «هل يمكن دخول الامتحان بكتاب قديم لأنه لا توجد كتب دراسية مطبوعة هذا العام؟

واستعرض وزير التربية والتعليم ما تم تحقيقه خلال العام الدراسي 20192020 في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، حيث نجحت الوزارة في تقييم الطلاب من قبل المدرسين (في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثاني الابتدائي)، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي (للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي)، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونيًا من المنزل (للصفوف الأول والثاني الثانوي)، فضلًا عن النجاح في عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.

كما أعلن شوقي عن شكل التقييم في الثانوية العام 2021 وجاء كالتالي:

• سيكون هناك امتحان إلكتروني ويتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.
• سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
• سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).
• التشعيب قائم لهذا العام 2021، وسيكون "علمي علوم، وعلمي رياضة".

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