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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات الشيوخ

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:31 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
سوهاج محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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أدلى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر على مدار يومي ٨ و٩ سبتمبر الحالي، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بسوهاج.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة المشاركة في جولة الإعادة وممارسة الشعب لحقه في اختيار من يمثله في مجلس الشيوخ، وشدد على أهمية المشاركة لجميع فئات الشعب المصرى، وتأدية واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل، ومباشرة حقوقهم السياسية، حيث أن كل فرد يشارك في الانتخابات يساهم في بناء مستقبل الوطن، مشيدًا بالجهود المبذولة وبالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز

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