أبطال «البارالامبية» يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ بدمياط

أدلى عدد من أبطال الألعاب البارالامبية بدمياط، بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بدمياط، في مدرسة طارق فرح بفارسكور بدمياط.كانت قد ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.