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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمر خيرت يحيى سهرة «الويك إند» بدار الأوبرا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:58 م
عمر خيرت
عمر خيرت
حسن أمين
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يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي مساء غد الخميس وبعد غد الجمعة على مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية.

وطرحت تذاكر الحفل بمبلغ 600 جنيه، ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدم عمر خيرت خلاله عددا كبيرا من مقطوعاته الموسيقية بمصاحبة فرقته التي اشتهر بها على مدار مشواره الموسيقي، منها: في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، عارفة، قضية عم أحمد، أنت المصري، البخيل وأنا، وغيرها.

وكان عمر خيرت قد أحيا منذ أيام حفل قرعة مونديال كرة اليد تحت سفح الأهرامات، وقدم فيها بعضا من المقطوعات الرائعة الخاصة به، حيث أبهر الجميع قبل الإعلان عن القرعة بشكل رسمي.

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