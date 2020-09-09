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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعتزم تخفيض أعداد الجنود فى العراق للنصف

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:24 م
الجنرال كينيث ماكنزي
الجنرال كينيث ماكنزي
أ ش أ
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أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، أن الولايات المتحدة تعتزم تخفيض أعداد الجنود العاملين في العراق إلى النصف تقريبا، بعد "ازدياد الثقة" في أداء الجيش العراقي.

وقال ماكنزي في تصريحات له- حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء- "سيبقى في العراق نحو 3000 جندي من أصل 5200، وسيساعدون في تنفيذ مهمة القوات الأمريكية لمكافحة الإرهاب".

وأضاف "هذا الوجود الأمريكي المتبقي يسمح لنا بمواصلة تقديم المشورة ومساعدة شركائنا العراقيين في استئصال البقايا النهائية لتنظيم داعش في العراق وضمان هزيمته الدائمة"، مؤكدا أن التحسن في حملة الجيش العراقي ضد تنظيم داعش مكن البنتاجون من إجراء تخفيضات إضافية في القوات.

ويأتي قرار خفض عدد الجنود بعد 3 أسابيع من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن، والذي يعتقد أنه شهد وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل سحب القوات الأمريكية من العراق.

وتعمل القوات الأمريكية بشكل رئيسي من قواعد في محافظة الأنبار غربي البلاد، بعد تركها أغلب القواعد الأخرى في الوسط، كما أن هناك تواجدا أمريكيا في محافظة أربيل شمال البلاد.

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