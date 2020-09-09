غدًا.. سميرة سعيد تطرح بوستر «قط وفار»

طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد البوستر الدعائي لأحدث أغنياتها التي تحمل اسم «قط وفار»؛ استعدادًا لطرحها."قط وفار" تعاونت فيها سميرة سعيد مع كل من الشاعر الغنائي عبدالحميد الحباك والملحن إيهاب عبدالواحد والموزع الموسيقي النابلسي.ومن المقرر أن تطرح "الديفا" أغنية "قط وفار" مساء غدٍ، بالتزامن مع حفلها الغنائي التي تقدمه لأول مرة في مشوارها الفني عبر الإنترنت من خلال تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك" في الثامنة مساءً.وتواصل سميرة سعيد تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد الذي تعود به لجمهورها بعد غياب 5 أعوام منذ طرح آخر ألبوماتها "عايزة أعيش"، والذي طرح في عام 2015 وحقق وقتها نجاحا كبيرا.وكان آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي طرح في رمضان الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى.