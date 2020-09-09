تأجيل حفل هانى شاكر بالأوبرا لأجل غير مسمى

قرر المطرب هاني شاكر، تأجيل حفله الغنائي الضخم الذي كان من المقرر إحياؤه يوم 18 سبتمبر بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير لأجل غير مسمى.وأعلن "هاني" عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام عن تأجيل حفله قائلًا: "جمهوري الحبيب ⁦⁦تم تأجيل حفل دار الأوبرا المقرر يوم 9-18 لحين آخر".وكانت دار الأوبرا المصرية أعلنت عن استعادة نشاطها الفني بعد توقف خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، ويشمل برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار، والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل، والنفيخة، ومسار إجبارى، وفرقة أوبرا القاهرة، وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، والمنشدان وائل الفشني، والشيخ إيهاب يونس، و"بغدادى بيج باند"، وفرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، وسعيد الأرتيست، ونسمة محجوب، وأوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو أحمد عاطف، وفرقة الرقص المسرحي الحديث (عرض دموع حديد)، وفرقة باليه أوبرا القاهرة، ووران أبوطالب، ووسط ‏البلد‎.يذكر أن هاني شاكر، طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدي" والأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.