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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة عدم إضافة مادة الجيولوجيا للمجموع

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:59 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريح لـ«الدستور»، عن حقيقة إلغاء مادة الجيولوجيا وتصنيفها كمادة لا تضاف للمجموع، مؤكدًا أن هذا الكلام المتداول عبر «فيسبوك» ليس صحيحًا.

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس، عن أنه استجاب لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، وقال سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات.

وكشف الدكتور طارق شوقي، عن عدة مشروعات تعكف وزارة التربية والتعليم على تنفيذها خلال العام الدراسي 2020-2021، وهي كالتالي:

- استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي.

- إنشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

- إتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج وسيكون ذلك بديلًا للكتب الخارجية.

- مشروع "كل طفل متصل" وهو مشروع يهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات مع شركات الاتصالات لأولياء الأمور لشراء أجهزة.

- التوسع في إنشاء القنوات التليفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

كما تحدث وزير التربية والتعليم عن الاهتمام باللياقة البدنية والتربية الرياضية للطلاب داخل المدرسة، وجاء كالتالي:

- كل مدرسة تحدد إلغاء طابور الصباح من عدمه حسب الكثافة.

- التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل.

- الأنشطة ستكون بنسبة 50% وفقًا لعدد أيام حضور الطلاب.

كما تحدث الدكتور طارق شوقي، عن خطة الوزارة للنهوض ومكافأة السادة المعلمين، وجاءت كالتالي:

- تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد 2.0.

- توفير وإنشاء منصة تدريب وتأهيل للمعلمين ستكون على أعلى مستوى وتمنح إجازة المشاركة في منصات التعلم، وشهادة مزاولة المهنة، كما ستتم مشاركة السادة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.

كما تحدث الوزير عن تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية، والتي على رأسها تنوع مصادر التعلم، وجاءت كالتالي:

- تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.

- تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

- تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

- تكون مجموعات التقوية "اختيارية" في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.

- اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

- تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفاؤهم من رسوم الاشتراك.

- تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.

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