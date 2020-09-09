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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4243 إصابة جديدة بكورونا في العراق

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:40 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "أنه تم فحص 24 ألفًا و378 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونا و817 ألفا و434 نموذجا".

وأضافت أنه تم تسجيل 3669 حالة شفاء لهذا اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 209 آلاف و993 حالة بنسبة شفاء 76.7%.

وتابعت الوزارة أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 273 ألفا و821 حالة منها 56 ألفا و96 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و540 حالة في العناية المركزة، لافتة إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 7 آلاف و732 حالة.

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