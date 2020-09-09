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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح تجديدات المدن الجامعية بطنطا بـ20 مليون جنيه

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:39 م
المدن الجامعية بطنطا
المدن الجامعية بطنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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افتتح الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، عددًا من المدن الجامعية للطلبة والطالبات، بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد بها، بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه.

حضر الافتتاح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأسامة السنوسى ومندى عبد الحكيم القائم بتيسير أعمال المدن الجامعية.

وتفقد رئيس الجامعة ونوابه عمليات تطوير وتجديد 3 مبانٍ بطاقة استيعابية 600 سرير، شملت مدينة الياسمين بمنطقة الاستاد والتى تقع على مساحة 150 مترًا بطاقة استيعابية 150 طالب وطالبة، ومدينة المنتزه والتى تقع على مساحة 250 مترًا بطاقة استيعابية 250 طالب وطالبة، ومدينة الهدى والتى تقع على مساحة 400 متر بطاقة استيعابية 300 طالب وطالبة.

وقال رئيس الجامعة، إن جميع أعمال التطوير والتجديد بجميع مباني المدن الجامعية تأتي في إطار استراتيجية التطوير المستمر التى تنتهجها الجامعة لتطوير المدن ورفع كفاءتها، حرصًا على راحة الطلاب والطالبات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مثمنًا جهود كل من ساهم في سبيل تطوير وتجديد المدن الجامعية.

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