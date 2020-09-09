رئيس بيت الفنون: معتز الفخرانى أسهم فى دفع عجلة العمل بالبيت

استقبل المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مستشار مجلس الدولة معتز الفخراني، فى مكتبه بمقر البيت بوسط البلد.وناقش اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالبيت، وقال رئيس البيت، إن المستشار معتز الفخراني، مستشار البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أسهم بقوة كبيرة فى دفع عجلة العمل بالبيت، وتذليل جميع العقبات لصالح البيت وأبناء الفنون الشعبية والاستعراضية.وخلال اللقاء وجه المخرج عادل عبده، الشكر للمستشار معتز الفخرانى، على تفانيه وإخلاصه فى العمل، الذى يلمسه جميع العاملين بالبيت من فنانين وإداريين، مشيرا إلى أنه يكن له كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي ونزاهته في العمل.