من الدويقة لسوق التونسى.. العشوائيات حزام ناسف يحيط بالقاهرة

- مناطق عشوائية في القاهرة:

- حوادث العشوائيات:

شوهت المناطق العشوائية مدينة القاهرة، منازل بدون ترخيص تحيط بالعاصمة كأنها حزام ناسف، فبعد زلزال 92 أصبح هناك كثير من الأشخاص بلا مأوى فقاموا بالبناء بشكل عشوائي في مناطق عديدة وساهم فساد المحليات فى تفاقم الظاهرة منذ عام 2005 حتى عام 2012.تعد الدويقة من المناطق العشوائية التي تهدد القاهرة، فهى أكثر منطقة تقع بها حوادث وانهيارات صخرية باستمرار، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء، وتكدس السكان، الذين يعيشون بجانب القمامة والأماكن الملوثة مما يتسبب في انتشار الامراض.ويوجد أيضا منطقة بطن البقرة، في حي مصر القديمة بها حوالي 6 آلاف أسرة، ومنشآت اثرية مثل متحف الحضارة وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان، ايضا منطقة منشية ناصر بها حوالي 75 ألف شخص، يعيشون على جمع المخلفات وإعادة تدويرها، وحكر السكاكيني بحي الشرابية، يتمركز فيها اكثر الناس فقر ومرضا، بسبب سوء الخدمات، أما منطقة الإمام الشافعي يوجد بها كثير من المبانى الآيلة للسقوط والعشش، ومنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، رغم موقعها الجغرافي المتميز بجانب أرقى مناطق القاهرة، إلا أن معظم سكانها وافدين وليس بها خدمات وتحاصرها تلال القمامة فضلا عن انهيار شبكة الصرف الصحي.منذ 12 عام سقطت 8 كتل صخرية فوق 50 منزل في الصباح، ولقى أكثر من 119 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 55 آخرين سقطت الصخورة من ارتفاع 40 متر وكان يبلغ وزن الكتلة الواحدة من 100 لـ500 طن، وانحصر حينها تحرك الدولة في تسكين المصابين في مساكن بديلة ولكن اصبح الخطر يحاصر الأهالي على مدار العقود، ويهددهم الموت في كل لحظة.في عام 2010 تم اشتعال منازل وعشش في السوق التونسي وهو من اكبر الأسواق الشعبية في القاهرة، بسبب سيارة اصطدمت بسور كوبري التونسي ثم سقطت ليشتعل حريق عشش من الخشب وسعف النخيل، وتبلغ مساحة السوق 10 كم مربع.وبالرغم من كل تلك الحوادث التي تهدد حياة الأشخاص، الا انهم رفضوا تدخلات الدولة لحل تلك المشاكل ونقلهم إلى منازل جديدة بحجة وجود موارد رزقهم في العشوائيات.وتسعى محافظة القاهرة منذ فترة إلى إلغاء السوق وهدمه ونقل التجار إلى مناطق بعيدة عن العمران، وتعتبر السلطات منطقة التونسي بالكامل عشوائية تحتاج إلى تطوير إلا أن سكانها يرفضون الانتقال إلى مكان آخر.