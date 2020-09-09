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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة أمين خزينة لاتهامه باختلاس مليون جنيه من جهة عمله

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:02 م
اختلاس
اختلاس
عادل عبد العال
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أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، محاكمة أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاسه مليون وعشرة آلاف من جهة عمله لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

كشف قرار الإحالة قيام المتهم ط.م.ع بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة أمين مخازن بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرون جنيهًا بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة للشركة وذلك حيلة نيته تملكه.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد.ج، محامي بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات شهد بقيام المتهم حال عمله أمين خزينة بالشّركة باختلاس مبلغ وقدره مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرون جنيهًا حيث إنه منذ تاريخ انقطاعه عن العمل شكلت لجنة لجرد عهدته "خزينة الشركة"، فتبين عجز المبلغ آنف البيان.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال حمدي.ز، مدير حسابات بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات شهد إنه ترأس اللجنة المشكلة لفحص عهدة المتهم بموجب القرار الإداري من رئيس الشركة بفحص عهدة المتهم حين توقفه عن العمل وقد تبين اختلاس المبلغ مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرون جنيهًا.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن عضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبدالرءوف المنداري وأمانة سر محمد طه.

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