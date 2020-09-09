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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
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د. محمد الباز
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نجم الأهلي على رادار الدوري الإنجليزي (خاص)
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:18 م
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تواصلت إحدى شركات التسويق الأوروبي مع حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، لتعرض عليه عرضا مغريا بمبلغ مادي عال في الدوري الإنجليزي.
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