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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أجمل إطلالات رايا أبي راشد فى مهرجان فينيسيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:15 م
رايا أبي راشد
رايا أبي راشد
سارة ساويرس
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ظهرت الإعلامية اللبنانية رايا أبى راشد، بمجموعة من الإطلالات الساحرة فى مهرجان فينسيا الـ77، لتخطف الأنظار على السجادة الحمراء، نستعرضها فى هذا التقرير.
رايا أبي راشد
رايا أبي راشد
إطلالة رومانسية
يبدو أن النجمة اللبنانية، أخذت برهة من الوقت، للاستمتاع بشاطئ فينسيا، والتقاط صور تذكارية، فأطلت بفستان أبيض مزين بالفصوص الفضية، أضفى رومانسية خاصة لإطلالاتها الناعمة، من علامة georgeshobeika، وعلقت على أحدث صورها، عبر حسابها على انستجرام: "القليل من لقطات التصوير الرومانسية اليوم"
رايا أبي راشد
رايا أبي راشد
إطلالة من ديزني
اختارت أبى راشد الإطلالة الفضية اللامعة فى فستان بتوقيع المصمم اللبناني رامى القاضي، ونسقت معها مجوهرات أنيقة lk ughlm Jade Jewellery، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش من مجموعة Christian Louboutin، وحذاء مفتوح باللون الفضي، مشيرة إلى أن إطلالاتها هذه مستوحاة من إحدى شخصيات ديزني المفضلة لديها وهى جيسيكا رابيت.
رايا أبي راشد
رايا أبي راشد
إطلالة بفستان أسود
يقولون أن البعض يزدهر باللون الأسود، هذا ما أكدته رايا أبى راشد، خلال اختيارها للفستان الأسود المزين بالفصوص اللامعة، ذو استايل يكشف منطقة البطن، من توقيع المصمم جورج حبيقة، أبرزت أنوثتها ورشاقتها، وعلقت علي صورتها: " لقد افتقدت تلك الاطلالات اللامعة".
رايا أبي راشد
رايا أبي راشد
فستان قصير زاهى
تألقت "رايا" بفستان قصير لبنى، زاهى اللون، يتميز بتفصيلة الشراشيب التى أبرزت جمالها، من علامة lavishalic، وضعت أحمر شفاه باللون النبيتي الفاتح، وجعلت شعرها منسدلا على أكتافها، كما تزينت بمجوهرات للمصممة عزة فهمى.

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