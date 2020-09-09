بريطانيا: تقييد التجمعات بـ6 أشخاص فقط لمواجهة كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أنه سيتم تقييد التجمعات في المملكة المتحدة بـ6 أشخاص على أقصى تقدير بدءًا من الإثنين المقبل، وذلك في إطار جهود منع موجة جديدة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.وأوضح هانكوك -حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء- أنه تم وضع تلك القاعدة لتكون واضحة للجميع وسهلة التنفيذ بالنسبة لقوات الشرطة، موضحا أنه سيتم وضع استثناءات للمدارس والعمل وحفلات الزفاف والجنازات.وتابع وزير الصحة "رأينا ما حدث حول العالم في البلدان التي لم تتخذ إجراءات، ينتهي الأمر بموجة ثانية تؤدي للمزيد من الإصابات والوفيات ولا نريد أن نرى ذلك هنا"، مضيفا أنه لا يريد أن تسلك بلاده المسار الذي سلكته أعداد الإصابات فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.ويأتي ذلك بعد يوم من فرض إجراءات خاصة ببلدة "بولتون" بسبب تصاعد حالات الإصابة فيها بشكل سريع ومن بينها حظر الاختلاط بين الأسر المختلفة.