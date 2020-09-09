الأب بولس ساتي يعلن عن حاجه «سانت فاتيما» للتبرع

أعلن الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، عن حاجة كاتدرائية سانت فاتيما بحي مصر الجديدة بالقاهرة للتبرع أثر الترميمات والأعمال الإنشائية التي تقوم بها خلال الفترة الراهنة.وقال الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" كنيسة أمنا العذراء سيدة فاتيما بحاجة لتبرعاتكم لترميمها وتجديدها".وعن قنوات التبرعات الشرعية التي أقرتها الكنيسة، فقد أشار الأب بولس ساتي إلى أن التبرع يأتي من خلال صندوق التبرعات والنذور المعلق بالكنيسة أو عن طريق السكرتارية، ولم يرد أي ذكر لتكليف أي أشخاص بجمع التبرعات.