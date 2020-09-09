روسيا: اقتصادنا محصن ضد مخاطر تقلبات الاقتصاد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرميلن) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الروسي محصن من المخاطر الناجمة عن التقلبات في الاقتصاد العالمي.وجاء رد بيسكوف على سؤال حول إذا ما كان الكرملين قلقا بشأن التقلبات التي يشهدها سعر صرف العملة الروسية مؤخرا.وأكد بيسكوف أن وضع الاقتصاد العالمي غير مستقر الآن، معتبرا أن التقلبات في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي لا يمكن ألا يكون لها بعض التأثير على روسيا، إلا أنه شدد على أن تقلبات الاقتصاد العالمي لا تؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي لروسيا، حيث يتم التحوط من المخاطر من خلال سياسة اقتصادية.