أوكرانيا: مستعدون لإجراء محادثات ثانية مع طهران بشأن الطائرة المنكوبة

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ينين، اليوم الأربعاء، إن الخارجية الأوكرانية أخبرت الجانب الإيراني بأنها مستعدة لإجراء جولة ثانية من المحادثات لبحث التعويض عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في الموعد الذي اقترحته طهران اعتبارًا من 18 وحتى 21 أكتوبر المقبل.وتعليقًا على إمكانية تأجيل المحادثات إذا ساء الوضع في أي من البلدين بسبب فيروس كورونا، شدد ينين على أن كييف عازمة على حل مسألة الطائرة الأوكرانية المنكوبة مع إيران في أقرب وقت ممكن، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.وأضاف المسئول الأوكراني أن أوكرانيا تنتظر إجابات عن الأسئلة التي وجهتها للجانب الإيراني خلال المحادثات السابقة.ومن جانبه، قال السفير الإيراني لدى أوكرانيا، مانوشيهير مورادي، في مقابلة أجرتها معه يوكرينفورم في وقت سابق، إن إيران سلمت مذكرة إلى السفارة الأوكرانية في طهران واقترحت إجراء الجولة الثانية من المحادثات بين 18 و21 أكتوبر المقبل.يذكر أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانية طهران في 8 يناير الماضي نتيجة إطلاق صاروخ إيراني عليها، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا بينهم 9 من طاقم الطائرة و167 راكبًا من أوكرانيا وإيران وكندا والسويد وأفغانستان وألمانيا وبريطانيا.