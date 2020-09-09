تأجيل مولد أبوالعزائم للحصول على الموافقة الأمنية

أعلنت الطريقة العزمية الصوفية، منذ قليل، تأجيل الاحتفال بمولد القطب الصوفى الشيخ عزالدين أبوالعزائم الذى كان مقررًا له غدًا الخميس، وذلك حتى شعارًا آخر، بسبب عدم الحصول على الموافقة الأمنية.وقالت الطريقة العزمية عبر صفحتها على الفيس بوك، أنه تم تأجيل الاحتفال بمولد سماحة السید عز الدين ماضي أبو العزائم، والذي كان مقررا لھ غدا الخميس 22 محرم 1442ھـ - 10 سبتمبر 2020م إلى أجل غير مسمى، سواء بحضور المریدین أو عن طریق البث المباشر، لحين صدور الموافقة الأمنية وعلى السادة نواب الطريقة العزمية الالتزام الكامل بالقرار، والتنبيه على الأحباب كل في دائرته.