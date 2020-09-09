اليونان تعلن حالة الطوارئ في جزيرة ليسبوس

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في جزيرة ليسبوس، كما سمحت بحشد جميع القوات لدعم الجزيرة واللاجئين عقب اندلاع حريق في مخيم موريا للاجئين بالجزيرة.وقال مسؤول في الحكومة، في تصريحات نقلتها صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن حالة الطوارئ ستستمر لمدة أربعة أشهر.وجاء هذا القرار عقب اجتماع وزاري طارئ ترأسه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث كيفية معالجة آثار الحريق.من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، إن وزير الداخلية اليوناني، تاكيس ثيودوريكاكوس، ووزير الهجرة، نوتيس ميتاراتشي، ورئيس المنظمة الوطنية للصحة العامة، باناجيوتيس أركومانياس، سيتوجهون إلى الجزيرة اليوم للإطلاع على الوضع في المخيم.وأرسلت السلطات اليونانية، 25 رجل إطفاء و10 آليات لإخلاء مخيم موريا الذي تعرض لعدة حرائق فجر اليوم، ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن.وقال رجال الإطفاء إن الحرائق اندلعت في محيط في داخل المخيم الذي يضم ما يقرب من127 ألف طالب لجوء أي أكثر من 4 أضعاف قدرته الاستيعابية.