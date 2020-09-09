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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:51 م
اتفاقية تعاون مع
اتفاقية تعاون مع جهاز تعمير الساحل
أسوان_إسراء توفيق
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وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود أحمد نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمشرف على جهاز وصندوق بحوث ودراسات التعمير، اليوم الأربعاء، بروتوكول الدعم الفني للأعمال الاستشارية لمشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي، وذلك بهدف تقديم الدعم الفني والاستشارات والحلول الهندسية لتنفيذ الأعمال الاستشارية للمشروعات الهندسية لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وفي هذا السياق أشار الدكتور الكردي إلى أن البروتوكول يسمح بمشاركة الخبراء من كلية الهندسة من خلال المركز الهندسي الذي يتمتع بقدرات فنية وهندسية متخصصة والتي تتواكب مع أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في كافة المجالات الهندسية بما يحقق مستوى متميز من الأداء لكافة مشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي، بتقديم الاستشارات والحلول الهندسية والدعم الفني للجهاز لتحقيق متطلباته من خلال تنفيذ الأعمال الاستشارية للمشروعات الهندسية لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك في إطار المتطلبات والاحتياجات التي تغطي الخطط والبرامج التنفيذية للجهاز والتي تتطلب التكامل الوظيفي والاحتراف المهني المتخصص في كافة المجالات الهندسية.

ولفت الكردي، إلى أن جامعة الإسكندرية تعد بيت الخبرة الدائم وإحدى القلاع العلمية للعديد من المشروعات الكبرى التى تقام على أرض مصر حاليا، حيث قدمت الجامعة رؤيتها في جميع المشروعات التنموية بالإسكندرية وخارجها، فضلا عن كونها الاستشارى الدائم للعديد من مشروعات الساحل الشمالي ومطروح من خلال التعاون فى تخطيط وتنفيذ مشروعات التطوير سواء على مستوى التنمية الشاملة أو التنمية الحضارية، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على عقد تلك الاتفاقيات حرصا منها على تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقها للاستفادة من خبرات وتخصص أكاديمييها.

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