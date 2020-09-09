كفيف يدلي بصوته فى انتخابات الشيوخ: «علشان مصر ورئيسنا»

العال المقيم بمدينة نجع حمادي، البالغ من العمر 75 عاما، توجه بمفرده إلى لجنة الانتخابات بمركز نجع حمادي، وذلك من أجل الإدلاء بصوته، والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، دون وجود أي شخص من أفراد أسرته، فيما ساعده رجال الأمن المكلفون بتأمين الانتخابات، للدخول إلى لجنته والإدلاء بصوته، وقاموا بمساعدته للخروج من اللجنة، والتوجه لاستقلال سيارة متوجهًا إلى منزله بمنطقة شارع التحرير بنجع حمادي.



وقال المسن، عقب الإدلاء بصوته داخل اللجنة، إنه قرر التوجه إلى لجنة الانتخابات والمشاركة بصوته بانتخابات الشيوخ، وذلك من أجل مصر، قائلا: «جيت أشارك علشان الأمن والأمان علشان رئيسنا عبدالفتاح السيسي، لازم نشارك».





أدلى مسن كفيف، اليوم الأربعاء، بصوته في اليوم الثاني من الجولة الثانية بانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنة مدرسة الثانوية بنات بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.عيد قاسم عبد