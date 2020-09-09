«الجندي» يطالب المحافظين بزيادة عدد الموظفين لاستقبال طلبات التصالح

أشاد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون التخطيط الاستراتيجي، بأهمية التصالح في مخالفات البناء، وضرورة تشجيع المواطنين على الإقبال على تقنين أوضاعهم.وقال الجندى، في تصريح خاص لـ«الدستور» إن قانون التصالح في مخالفات البناء سواء للبناء المخالف على الأراضي الزراعية او داخل الأحوزة السكنية والذي أقره البرلمان بالتعاون مع الجهات المعنية، يتطلب توعية المواطن بأن القانون وضع من أجلهم ولحمايتهم ولتحقيق الاستقرار للأسرة.وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد، أن هناك ما يقرب من 3.5 مليون مخالفة بناء وجب التصالح فيها قبل انتهاء المدة التي حددتها الحكومة بعد تأكيدها بأنها لن تمد فترة التصالح مرة أخرى.وتابع أنه نظرا للتزاحم الذي نراه اليوم أمام الأحياء من قبل المواطنين أمام المراكز التكنولوجية، على المحافظين زيادة عدد الموظفين لاستقبال طلبات التصالح لتخفيف الزحام والتسهيل على المواطنين.