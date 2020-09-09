رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد عددا من المشاريع الخدمية في المحلة وطنطا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:46 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من المشاريع الخدمية بالمحافظة للوقوف على مدى الإنجاز وسرعة الانتهاء من الأعمال بها.

بدأت الجولة بزيارة لمشروع محطة البيض بقرية كفر الشيخ سليم لمتابعة إنشاء عدد 8 عنابر بتكلفة 73 مليون جنيه، والتي من المقرر تسليمه خلال 13 شهر.

واستمع المحافظ إلى شرح من الشركة القائمة على التنفيذ والتي قامت بأعمال التسوية وفحت القواعد وبدأت بأعمال أساسات عدد 3 عنابر.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مدينة المحلة، وبرفقته اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، حيث تفقد أعمال رصف الطريق المؤدي لمحطة الصرف الصحي بالدواخلية، وأكد المهندس المسؤول بأنه سيتم الانتهاء من الطريق نهاية الشهر الجاري.

كما تفقد أعمال تطوير بوابة مدخل مدينة المحلة ومحطة المياه بالمحلة مطالبا بتعديل السور بما يسمح بإضافة مساحة لتوسعة الشارع.

وانتقل المحافظ لتفقد أعمال إزالة قاعة نادي الصيد لتوسعة الشارع المؤدي للمنطقة الصناعية وأعمال الانترلوك والرصف التي تتم داخل المنطقة الصناعية، مطالبا الشركة بسرعة تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان محطة السكة الحديد بالمحلة ومصنع تدوير القمامة، واختتم الجولة بمتابعة ما تم الانتهاء إليه من أعمال في مجزر قرية شبشير الآلي، مؤكدا على إزالة أي معوقات لإنجاز الأعمال وسرعة الانتهاء من إنشاء المحطة. وأثناء الجولة وجه برفع القمامة والإشغالات بمركز طنطا.

رافق المحافظ في جولته الدكتور حاتم كمال أنور وكيل وزارة الطب البيطري، ود. محمد الحضري
ورؤساء مدن طنطا والمحلة وحي أول وثان المحلة.

موضوعات متعلقة

«الحرام آخرته وحشة».. «جثة تحت الكوبري» تكشف جريمة «8 أصدقاء»

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

مع قانون التصالح.. 8 نصائح لشراء عقار جديد «موثق»

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

«الحرام آخرته وحشة».. «جثة تحت الكوبري» تكشف جريمة «8 أصدقاء»

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

إنفوجراف

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

مدبولي: فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء

منوعات

أقل من 4% من الشركات الأمريكية بالصين تنوى الاستجابة لمطالب ترامب

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

طبيب مناعة يحدد من يحتاج تطعيم ضد الإنفلونزا 2020

مرض يرتبط بكورونا لدى الأطفال يسبب تلفا في القلب

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
شكوى لولى الأمر
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
المزيد

الثقافة

«دور الفن فى المجتمع» بـ ثقافة المنوفية

أوركسترا «القومية للفنون» يجرى أولى بروفاته على الآلات الجديدة

محمد نبيل: «حكايات الولاد والأرض» يكشف علاقة الشهيد بأسرته

عبده الريس: الصدفة قادتني لعالم الترجمة (حوار)