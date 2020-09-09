محافظ الغربية يتفقد عددا من المشاريع الخدمية في المحلة وطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من المشاريع الخدمية بالمحافظة للوقوف على مدى الإنجاز وسرعة الانتهاء من الأعمال بها.بدأت الجولة بزيارة لمشروع محطة البيض بقرية كفر الشيخ سليم لمتابعة إنشاء عدد 8 عنابر بتكلفة 73 مليون جنيه، والتي من المقرر تسليمه خلال 13 شهر.واستمع المحافظ إلى شرح من الشركة القائمة على التنفيذ والتي قامت بأعمال التسوية وفحت القواعد وبدأت بأعمال أساسات عدد 3 عنابر.واستكمل المحافظ جولته بزيارة مدينة المحلة، وبرفقته اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، حيث تفقد أعمال رصف الطريق المؤدي لمحطة الصرف الصحي بالدواخلية، وأكد المهندس المسؤول بأنه سيتم الانتهاء من الطريق نهاية الشهر الجاري.كما تفقد أعمال تطوير بوابة مدخل مدينة المحلة ومحطة المياه بالمحلة مطالبا بتعديل السور بما يسمح بإضافة مساحة لتوسعة الشارع.وانتقل المحافظ لتفقد أعمال إزالة قاعة نادي الصيد لتوسعة الشارع المؤدي للمنطقة الصناعية وأعمال الانترلوك والرصف التي تتم داخل المنطقة الصناعية، مطالبا الشركة بسرعة تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني.كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان محطة السكة الحديد بالمحلة ومصنع تدوير القمامة، واختتم الجولة بمتابعة ما تم الانتهاء إليه من أعمال في مجزر قرية شبشير الآلي، مؤكدا على إزالة أي معوقات لإنجاز الأعمال وسرعة الانتهاء من إنشاء المحطة. وأثناء الجولة وجه برفع القمامة والإشغالات بمركز طنطا.رافق المحافظ في جولته الدكتور حاتم كمال أنور وكيل وزارة الطب البيطري، ود. محمد الحضريورؤساء مدن طنطا والمحلة وحي أول وثان المحلة.