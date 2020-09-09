الرئيس الصيني يشارك في اجتماع قادة «الصين- ألمانيا- الاتحاد الأوروبي» الإثنين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني، "شي جين بينج"، سيشارك في اجتماع قادة "الصين- ألمانيا- الاتحاد الأوروبي"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يوم الاثنين المقبل.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"، في تصريح اليوم، إن المستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، سيشاركون في الاجتماع.