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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أقل من 4% من الشركات الأمريكية بالصين تنوى الاستجابة لمطالب ترامب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:54 م
ترامب
ترامب
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أظهر مسح أجرته غرفة التجارة الأمريكية في شانغهاي، اليوم الأربعاء، أن الشركات الأمريكية التي تدير أعمالها في الصين لا تنوي نقل أعمالها إلى الولايات المتحدة، رغم مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بتنفيذ ذلك.

وكشف المسح- الذي نقلته صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، والذي استطلع آراء ما يزيد على 200 شركة - أن أقل من 4% فقط منها تنوي نقل جزء من إنتاجها للولايات المتحدة، فيما تنوي أكثر من 70% من الشركات عدم نقل إنتاجها خارج بكين، رغم الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب خلال النزاع التجاري طويل الأمد مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال كير جيبس، رئيس الغرفة: "إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضرب الاقتصاد الصيني بشدة في أوائل عام 2020، لكن التعافي كان سريعًا، ولا تزال الشركات الأمريكية ترى السوق الاستهلاكية في الصين على أنها فرصة عظيمة".. مضيفًا "التوتر الجيوسياسي هو الشاغل الأول بين مديري العمليات التجارية، وهو أمر لافت للنظر".

وأوضح المسح أن 14% من الشركات تخطط لنقل أعمالها لدول أخرى، فيما قررت 7% منها إعادة توطين أعمالها داخليا وخارجيا، وأبدت معظم الشركات تشاؤمها حيال العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، ويرى 26.9% منها أن التوترات التجارية ستستمر لأجل غير مسمى، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن 16.9% في العام الماضي.. وتتوقع 22.5% من الشركات استمرار التوترات بين الدولتين لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات مقابل 12.7% في العام الماضي.

وقال مارك جيلبرايث، من القطاع الصيني لشركة (برايس ووتر هاوس كوبرز)، شركة الخدمات المهنية التي ساعدت في إجراء الاستطلاع، "ترغب الشركات الأمريكية في الصين أن ترى البلدين يحلان مشكلاتهما العالقة بسرعة ويحدان من التوترات.

ووفقًا للمسح، فإن العلاقات الصينية الأمريكية المتدهورة بسرعة هي الآن أكبر مصدر قلق للشركات الأمريكية، مما يلقي بظلاله لأول مرة على المخاوف الدائمة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والمنافسة المحلية وحماية الملكية الفكرية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كرر ترامب رغبته لـ"فصل" أكبر اقتصادين في العالم ومتكاملين بشكل وثيق، مضيفًا "إذا لم نتعامل مع الصين، فلن نخسر مليارات الدولارات، سنجعل أمريكا قوة تصنيع عظمى في العالم وسننهي اعتمادنا على الصين مرة واحدة وإلى الأبد".

وذكرت (فاينانشيال تايمز) أن ترامب يضع بكين في قلب معركته لإعادة انتخابه ضد جو بايدن، من خلال إلقاء اللوم على إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في فيروس كورونا وعواقبه الاقتصادية المدمرة على الولايات المتحدة، وقال الرئيس الأمريكي، خلال تجمع انتخابي: "إن جدول أعمال جو بايدن مصنوع في الصين، وأجندتي صُنعت في الولايات المتحدة الأمريكية".

وعلى صعيد البيانات، أظهر الاقتصاد الصيني علامات على تعافيه إلى حد كبير من جائحة فيروس كورونا، إذ أفادت الإدارة العامة للجمارك في الصين هذا الأسبوع عن زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي في الصادرات الشهر الماضي، مما يؤكد مدى سرعة تعافي البلاد من الوباء مقارنة بالولايات المتحدة، فيما ارتفع إجمالي حصة الصين من الصادرات العالمية خلال الأشهر الأخيرة إلى أكثر من 17% مقارنة بأقل من 14% في عام 2019.

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