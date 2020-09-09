«الجارديان»: الحرب الأمريكية على الإرهاب تسببت فى نزوح 37 مليون شخص

قدرت أحد التقارير التي نشرتها صحيفة الجارديان أن الصراعات مع التدخل العسكري الأمريكي تسببت في نزوح ما لا يقل عن 37 مليون شخص منذ بداية الحرب على الإرهاب قبل عقدين تقريبًا.وأدى غزو العراق وحالة عدم الاستقرار لعقود والتي أعقبت ذلك إلى نزوح ما لا يقل عن 9.2 مليون شخص حتى الآن، وهو الأكثر تكلفة من بين ثماني عمليات عسكرية أمريكية تم تضمينها في تقرير مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون.وركز التقرير على النزاعات منذ هجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي بدأت فيها الولايات المتحدة قتالًا مسلحًا (كما في العراق أو أفغانستان)، أو ساهمت في تصعيده (ليبيا وسوريا) أو شاركت من خلال ضربات الطائرات بدون طيار والمستشارين في ميدان المعركة ومبيعات الأسلحة ووسائل أخرى (اليمن والصومال والفلبين).وبالاعتماد على بيانات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ومركز مراقبة النزوح الداخلي، يقدر التقرير أن 7.1 مليون شخص نزحوا في سوريا، و5.3 مليون في أفغانستان، و4.4 مليون في اليمن، و4.2 مليون في الصومال، و3.7 مليون، في باكستان 1.7 مليون في الفلبين و1.2 مليون في ليبيا.وقال المؤلفون إن صياغة التقرير لا تشير إلى أن الولايات المتحدة هي وحدها المسئولة عن النزوح الواسع، وقالوا: "السببية تنطوي دائمًا على تعدد المقاتلين والجهات الفاعلة القوية الأخرى، وقرون من التاريخ، وقوى سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق".بالنسبة للصراعات، مثل الحرب الأهلية في سوريا، حددت الدراسة التدخل الأمريكي بشكل ضيق، حيث تم إحصاء النازحين في خمس محافظات سورية، حيث تنشط القوات الأمريكية منذ عام 2014، حسب الجارديان.وقالت الصحيفة: "النهج الأقل تحفظًا قد يشمل النازحين من جميع المحافظات السورية منذ بداية العمليات العسكرية الأمريكية المباشرة في 2014 أو في وقت مبكر مثل 2013 عندما بدأت الحكومة الأمريكية في دعم الجماعات المتمردة السورية". "يمكن أن يرتفع هذا العدد الإجمالي إلى ما بين 44 مليونًا و51 مليونًا، مقارنة بحجم النزوح في الحرب العالمية الثانية".أثارت استنتاجات التقرير انتقادات من بعض الباحثين والمعلقين لعدم حساب أسباب النزوح المنفصلة عن التدخل الأمريكي، على سبيل المثال في الصومال، حيث تشير الدراسة إلى أن "النزوح شكل الحياة.. لعقود".يعد إحصاء النازحين بدقة أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للمنظمات الدولية، وهو محفوف بالمخاطر الجسدية ومحاولات الحكومات وغيرها من المصالح الخاصة للتأثير على الإحصائيات لأغراضها الخاصة.وقالت إن ما يقدر بنحو 25.3 مليون شخص قد عادوا منذ نزوحهم، لكنه أشار إلى أن: "العودة لا تمحو صدمة النزوح أو تعني أن النازحين قد عادوا إلى منازلهم الأصلية أو إلى حياة آمنة".قدرت الأبحاث الأخرى للمشروع أن أكثر من 800 ألف شخص لقوا حتفهم في صراعات مع الولايات المتحدة بسبب عنف الحرب المباشر إلى جانب 335 ألف مدني على الأقل، وأن الاشتباكات كلفت الخزانة الأمريكية ما يقدر بنحو 6.4 تريليون دولار.