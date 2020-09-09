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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

باستغلال طفليها.. حبس ربة منزل متهمة بسرقة عيادات أطباء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:52 م
حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قررت نيابة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة عيادات الأطباء بأسلوب المغافلة بمساعدة أطفالها الصغار ورصدتها كاميرات المراقبة.

وتعود الوقائع عندما تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول ومركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات بسرقة أكثر من 30 عيادة طبيب وطبيبة ورصدت كاميرات المراقبة قيام سيدة منتقبة برفقتها أطفالها بارتكاب وقائع السرقة أثناء انشغال الطبيب فى الكشف على السيدة، يقوم الطفل الثاني بمغافلته ووضع متعلقاته الشخصية في حقيبة بحوزته وبعد الانتهاء من جريمته ينصرف من الغرفة وتخرج بعده المتهمة والطفلة.

وتمكنت الطبيبة منى عبدالجليل طبيبة جلدية رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى المحلة العام من ضبط المتهمة وأبنائها قبل ارتكاب الواقعة، وتسليمها إلى الشرطة.

وبالتحقيق مع المتهمة اعترفت بارتكابها وقائع السرقة عن طريق المغافلة بمساعدة أطفالها الصغار، وتحرر محضر ٣٨٧٢٩، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق ذكره.

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